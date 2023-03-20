Делоне (Кусова, Тухачевская) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти16.01.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1819
Рождение ребёнка
21.04.1828
Сын: Делоне (delaunay) Борис Петрович
Отец ребёнка: De Launay Pierre Marie
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.01.1869
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния