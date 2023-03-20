Делоне (Кусова, Тухачевская) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делоне (Кусова, Тухачевская) Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

16.01.1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1819

Муж: De Launay Pierre Marie

Рождение ребёнка
21.04.1828

Сын: Делоне (delaunay) Борис Петрович

Отец ребёнка: De Launay Pierre Marie

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.01.1869
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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