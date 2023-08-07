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Сигаева Елизавета Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1853

Дочь: Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Сигаев Максим Степанович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Сигаев Леонтий Максимович

Отец ребёнка: Сигаев Максим Степанович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Сигаев Максим Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сигаев Максим Степанович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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