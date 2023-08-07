Сигаева Елизавета Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1853
Дочь: Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Сигаев Максим Степанович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Сигаев Леонтий Максимович
Отец ребёнка: Сигаев Максим Степанович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Сигаев Максим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно