Нагорный Илья Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1906
Дата смерти12.11.1979
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1905
Курская губерния, Льговский район, село Дичня
Рождение
03.08.1906
Рождение ребёнка
10.07.1936
Мать ребёнка: Нагорная Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Нагорная Лариса Ильинична
Мать ребёнка: Нагорная Евдокия Николаевна
Бракосочетание
26.03.1965
Жена: Нагорная Мария Никитична
Москва
Смерть
12.11.1979