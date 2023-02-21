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Нагорный Илья Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1906

Дата смерти

12.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1905

Жена: Нагорная Евдокия Николаевна

Курская губерния, Льговский район, село Дичня
Рождение
03.08.1906

Отец: Нагорный Митрофан Косьмич

Мать: Нагорная Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
10.07.1936

Сын: Нагорный Владимир Ильич

Мать ребёнка: Нагорная Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Нагорная Лариса Ильинична

Мать ребёнка: Нагорная Евдокия Николаевна

Бракосочетание
26.03.1965

Жена: Нагорная Мария Никитична

Москва
Смерть
12.11.1979
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