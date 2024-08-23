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Борзова Пелагея Петровна

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Григорий Иоаннович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Борзова) Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Борзов Григорий Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Борзов Леонтий Григорьевич

Отец ребёнка: Борзов Григорий Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Борзов Нестер Григорьевич

Отец ребёнка: Борзов Григорий Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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