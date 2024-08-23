Борзова Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Борзова) Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Борзов Григорий Иоаннович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Борзов Леонтий Григорьевич
Отец ребёнка: Борзов Григорий Иоаннович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Борзов Нестер Григорьевич
Отец ребёнка: Борзов Григорий Иоаннович
Смерть
Неизвестно