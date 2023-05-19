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(Лунева) Ирина Анисимова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1740 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Около 1802 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Лунев/дыдаев Анисим Минин

Мать: Лунева Домна Зотова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Трофим Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Антон Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Смерть
Неизвестно