(Лунева) Ирина Анисимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Лунев/дыдаев Анисим Минин
Мать: Лунева Домна Зотова
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Трофим Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Антон Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно