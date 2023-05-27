Бродникова Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродникова Людмила Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1976

Отец: Макаров Павел

Мать: Макарова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
11.05.1996

Сын: Бродников Артём Алексеевич

Отец ребёнка: Бродников Алексей Александрович

Рождение ребёнка
21.12.2004

Сын: Бродников Аркадий Алексеевич

Отец ребёнка: Бродников Алексей Александрович

Рождение ребёнка
09.09.2015

Дочь: Бродникова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Бродников Алексей Александрович

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