Бродникова Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1976
Отец: Макаров Павел
Рождение ребёнка
11.05.1996
Сын: Бродников Артём Алексеевич
Отец ребёнка: Бродников Алексей Александрович
Рождение ребёнка
21.12.2004
Сын: Бродников Аркадий Алексеевич
Отец ребёнка: Бродников Алексей Александрович
Рождение ребёнка
09.09.2015
Дочь: Бродникова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Бродников Алексей Александрович