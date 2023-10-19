Большакова (Рудская) Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудской Виктор
Мать: Калмык Нина Ивановна
Рождение ребёнка
1996
Дочь: Заболотнева Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Большаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Большаков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Большаков Иван