Большакова (Рудская) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Рудская) Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудской Виктор

Мать: Калмык Нина Ивановна

Рождение ребёнка
1996

Дочь: Заболотнева Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Иван

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