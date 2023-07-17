Ладыгина Евдокия Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина Евдокия Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1836

Дата смерти

19.10.1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
19.10.1893
Казанка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Парадеево, Богородское, Георгиевка, Колычево, Ново-Никольское, Титовка за 1893 г. 1 января 1893 — 31 декабря 1893 ГБУ "ОГАОО", фонд №1... Показать все
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