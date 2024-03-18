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Гапеев Анатолий Иванович

Место рождения

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

16.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1958

Отец: Гапеев Иван Тимофеевич

Мать: Сафонова Тамара Дмитриевна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
1974
Могилев, Могилёвская область
Образование
1975
Могилев, Могилёвская область
Образование
1975
Могилев, Могилёвская область
Работа или профессия
1976
Могилев, Могилёвская область
Военная служба
1977
Образование
1980
Могилев, Могилёвская область
Бракосочетание
18.10.1980

Жена: Гапеева (Будаева) Тамара Михайловна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
10.01.1982

Сын: Гапеев Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Гапеева (Будаева) Тамара Михайловна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
16.09.1983

Сын: Гапеев Мишутка Анатольевич

Мать ребёнка: Гапеева (Будаева) Тамара Михайловна

Работа или профессия
1984
Черный Бор, Быховский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.04.1986

Дочь: Семёнова (Гапеева) Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Гапеева (Будаева) Тамара Михайловна

Работа или профессия
1988
Работа или профессия
1998
Работа или профессия
2004
Могилев, Могилёвская область

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