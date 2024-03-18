Гапеев Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения16.07.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1958
Отец: Гапеев Иван Тимофеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
1974
Образование
1975
Образование
1975
Работа или профессия
1976
Военная служба
1977
Образование
1980
Бракосочетание
18.10.1980
Рождение ребёнка
10.01.1982
Сын: Гапеев Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Гапеева (Будаева) Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
16.09.1983
Сын: Гапеев Мишутка Анатольевич
Мать ребёнка: Гапеева (Будаева) Тамара Михайловна
Работа или профессия
1984
Черный Бор, Быховский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.04.1986
Дочь: Семёнова (Гапеева) Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Гапеева (Будаева) Тамара Михайловна
Работа или профессия
1988
Работа или профессия
1998
Работа или профессия
2004