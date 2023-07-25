Жуков Вячеслав Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Вячеслав Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Адам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Максимовна

Смерть
Неизвестно
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