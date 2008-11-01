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Золотухин Александр Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1960

Дата смерти

?.11.2008

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1984

Сын: Золотухин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Золотухина Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
01.01.1986

Дочь: Золотухина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Золотухина Татьяна Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотухина Татьяна Борисовна

Смерть
?.11.2008
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