Золотухин Александр Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1960
Дата смерти?.11.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1984
Сын: Золотухин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Золотухина Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
01.01.1986
Дочь: Золотухина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Золотухина Татьяна Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.2008