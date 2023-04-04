Башкиров Архип Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиПосле 19.08.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1890
Дочь: Дарья Архиповна
Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
До 28.03.1890
Рождение ребёнка
31.10.1892
Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
23.09.1894
Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
09.09.1897
Сын: Башкиров Александр Архипович
Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
16.07.1902
Сын: Башкиров Прокопий Архипович
Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
02.12.1904
Сын: Башкиров Александр Архипович
Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 19.08.1910