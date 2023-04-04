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Башкиров Архип Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

После 19.08.1910

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1890

Дочь: Дарья Архиповна

Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 28.03.1890

Жена: Башкирова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
31.10.1892

Сын: Башкиров Яков Архипович

Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Башкиров Фёдор Архипович

Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1897

Сын: Башкиров Александр Архипович

Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1902

Сын: Башкиров Прокопий Архипович

Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1904

Сын: Башкиров Александр Архипович

Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 19.08.1910
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