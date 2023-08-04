Туманина Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1982
Дочь: Мартьянова Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Туманин Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
25.09.1990
Дочь: Шагиева Яна Юрьевна
Отец ребёнка: Туманин Юрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно