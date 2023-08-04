Туманина Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманина Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.?

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1982

Дочь: Мартьянова Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Туманин Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
25.09.1990

Дочь: Шагиева Яна Юрьевна

Отец ребёнка: Туманин Юрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туманин Юрий Владимирович

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