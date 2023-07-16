Барсукова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барсуков Евгений
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барсуков Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барсукова Оксана
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно