(Шишман) София Харлампиевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
1905
Сын: Челбарах Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Челбарах Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Челбарах Александр Михайлович
Отец ребёнка: Челбарах Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Челбарах Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно