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(Шишман) София Харлампиевна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Шишман Харлампий Антонович

Мать: Шишман Феодора Константиновна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Челбарах Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Челбарах Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Челбарах Александр Михайлович

Отец ребёнка: Челбарах Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Челбарах Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челбарах Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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