Богданова (Чернигова) Анисья (Нина) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Чернигова) Анисья (Нина) Петровна

Место рождения

деревня Байдоново, Черемховский район, Иркутская область

Дата рождения

15.12.1932

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Байдоново, Черемховский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.10.1957

Дочь: Пензина Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Богданов Виктор Степанович

Рождение ребёнка
02.05.1959

Дочь: Глебова Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Богданов Виктор Степанович

Рождение ребёнка
10.11.1969

Сын: Богданов Александр Викторович

Отец ребёнка: Богданов Виктор Степанович

Свирск, Свирское, Иркутская область
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