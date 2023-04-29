Богданова (Чернигова) Анисья (Нина) Петровна
Место рождениядеревня Байдоново, Черемховский район, Иркутская область
Дата рождения15.12.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Байдоново, Черемховский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.10.1957
Дочь: Пензина Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Богданов Виктор Степанович
Рождение ребёнка
02.05.1959
Дочь: Глебова Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Богданов Виктор Степанович
Рождение ребёнка
10.11.1969
Сын: Богданов Александр Викторович
Отец ребёнка: Богданов Виктор Степанович
Свирск, Свирское, Иркутская область