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(Жантиев) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Жантиев Каурбек

Мать: Жантиева Фаризат

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