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(Жантиев) Раиса
(Жантиев) Раиса
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1893
Пол
Женский
Отец
Жантиев Каурбек
1861 г.р.
Мать
Жантиева (Туганова) Фаризат
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Жантиев Каурбек
Мать:
Жантиева Фаризат
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