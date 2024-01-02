Федорцов Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорцов Осип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорцова Татьяна Осиповна

Мать ребёнка: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорцов Виктор Осипович

Мать ребёнка: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорцов Владимир Осипович

Мать ребёнка: Полина

Смерть
Неизвестно
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