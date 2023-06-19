Андрей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1728 г.р.

Мать

Около 1736 г.р.

Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Около 1807 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Никита Лазаревич

Мать: Василиса Митрофановна

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Анна Осиповна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Осиповна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно