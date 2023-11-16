Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: Агафия
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Крючков Павел Максимович
приемный
Рождение ребёнка
06.09.1904
Отец ребёнка: Крючков Павел Максимович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно