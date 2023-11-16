Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: Агафия

Рождение ребёнка
1901

Сын: Крючков Илья Павлович

Отец ребёнка: Крючков Павел Максимович

приемный
Рождение ребёнка
06.09.1904

Сын: Крючков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Крючков Павел Максимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Павел Максимович

Смерть
Неизвестно
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