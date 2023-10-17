Мальцев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Мальцев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Мальцева Надежда Алексеевна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Надежда Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Берендино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
1942
Причина смерти: На войне
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