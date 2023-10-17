Мальцев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Мальцева Надежда Алексеевна
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Берендино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
1942
Причина смерти: На войне