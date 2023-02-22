Долматова (Вершинина) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1916
Муж: скрыто настройками приватности
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.12.1916
Дочь: Зоя Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно