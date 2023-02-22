Долматова (Вершинина) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолматова (Вершинина) Екатерина Дмитриевна

Долматова (Вершинина) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1916

Муж: скрыто настройками приватности

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.12.1916

Дочь: Зоя Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close