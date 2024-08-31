Сидельникова Матрена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидельникова Матрена Тимофеевна

Место рождения

Салтымаково, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Салтымаково, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидельников Трофим Егорович

Рождение ребёнка
26.10.1875

Сын: Сидельников Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Сидельников Трофим Егорович

http://arhfond.arhiv42.ru/archive1/unit/10000333517#7
Рождение ребёнка
11.08.1879

Сын: Сидельников (Седельников) Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Сидельников Трофим Егорович

Салтымаково, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
http://arhfond.arhiv42.ru/archive1/unit/10000333706#148 дата рождения - либо 1879, либо 1881 http://arhfond.arhiv42.ru/archive1/unit/10000333572#91 - 11.08.1979, запись за 1880г.
Рождение ребёнка
11.12.1886

Дочь: Сидельникова Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Сидельников Трофим Егорович

Салтымаково, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
http://arhfond.arhiv42.ru/archive1/unit/10000333517#88
Смерть
Неизвестно

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