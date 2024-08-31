Сидельникова Матрена Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1875
Сын: Сидельников Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Сидельников Трофим Егорович
http://arhfond.arhiv42.ru/archive1/unit/10000333517#7
Рождение ребёнка
11.08.1879
Сын: Сидельников (Седельников) Андрей Трофимович
Отец ребёнка: Сидельников Трофим Егорович
http://arhfond.arhiv42.ru/archive1/unit/10000333706#148 дата рождения - либо 1879, либо 1881 http://arhfond.arhiv42.ru/archive1/unit/10000333572#91 - 11.08.1979, запись за 1880г.
Рождение ребёнка
11.12.1886
Дочь: Сидельникова Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Сидельников Трофим Егорович
http://arhfond.arhiv42.ru/archive1/unit/10000333517#88
Смерть
Неизвестно