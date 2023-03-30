Уткина Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Уткина Jулiя Николаевна
Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Уткина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Уткина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Уткина Евдокiя Николаевна
Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно