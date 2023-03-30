Уткина Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Уткина Jулiя Николаевна

Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович

Демьяново, Панфиловская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Уткина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович

Демьяново, Панфиловская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Уткина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович

Демьяново, Панфиловская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
18.10.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Уткина Евдокiя Николаевна

Отец ребёнка: Уткин Николай Иванович

Демьяново, Панфиловская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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