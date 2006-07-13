Бородавко Николай Сидорович
Место рождения
Дата рождения16.04.1931
Дата смерти13.07.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бородавко Зинаида Степановна
Рождение ребёнка
27.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бородавко Зинаида Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.2006