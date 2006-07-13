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Бородавко Николай Сидорович

Место рождения

Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

16.04.1931

Дата смерти

13.07.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
23.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородавко Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
27.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородавко Зинаида Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородавко Зинаида Степановна

Смерть
13.07.2006
Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область
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