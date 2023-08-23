Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльга

Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Валерий Александрович

Отец ребёнка: Герасименко Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасименко Юлия Александровна

Отец ребёнка: Герасименко Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасименко Тамара Александровна

Отец ребёнка: Герасименко Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Евгений Александрович

Отец ребёнка: Герасименко Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасименко Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close