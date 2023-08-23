Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасименко Валерий Александрович
Отец ребёнка: Герасименко Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасименко Юлия Александровна
Отец ребёнка: Герасименко Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасименко Тамара Александровна
Отец ребёнка: Герасименко Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасименко Евгений Александрович
Отец ребёнка: Герасименко Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно