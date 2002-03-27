Савранская Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савранская Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1948

Дата смерти

27.03.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бендерский Николай

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Смерть
27.03.2002
Одесса, Одеська область
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