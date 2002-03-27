Савранская Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1948
Дата смерти27.03.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бендерский Николай
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Смерть
27.03.2002
Одесса, Одеська область