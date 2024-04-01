Камалетдинов Шамсетдин Сайфетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалетдинов Шамсетдин Сайфетдинович

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.12.1898

Дата смерти

05.08.1969

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1898

Отец: Сайфетдин Камалетдинович

Мать: Бибикафия Мухаммадиевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфуллина Фатима Мухаррамовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.12.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфуллина Фатима Мухаррамовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфуллина Фатима Мухаррамовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.05.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфуллина Фатима Мухаррамовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфуллина Фатима Мухаррамовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфуллина Фатима Мухаррамовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфуллина Фатима Мухаррамовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфуллина Фатима Мухаррамовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайфуллина Фатима Мухаррамовна

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.08.1969
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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