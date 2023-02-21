Дрожжин Фёдор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
192
Дочь: Крикунова Дрожжина Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Дрожжина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
192
Сын: Дрожжин Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Дрожжина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
192
Сын: Дрожжин Евстигней Фёдорович
Мать ребёнка: Дрожжина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
192
Сын: Дрожжин Евстигней Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1923
Дочь: Сапожникова Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Дрожжина Прасковья Васильевна
Смерть
1970