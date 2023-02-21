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Дрожжин Фёдор Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
192

Дочь: Крикунова Дрожжина Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Дрожжина Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
192

Сын: Дрожжин Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Дрожжина Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
192

Сын: Дрожжин Евстигней Фёдорович

Мать ребёнка: Дрожжина Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
192

Сын: Дрожжин Евстигней Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1923

Дочь: Сапожникова Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Дрожжина Прасковья Васильевна

Смерть
1970
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