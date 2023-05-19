Меркулов Герасим Иванович
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Казначеев Иван Павлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1739
Сын: Меркулов Степан Герасимович
Мать ребёнка: Меркулова Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Меркулов Евдоким Герасимович
Мать ребёнка: Меркулова Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Меркулов Нассон Герасимович
Мать ребёнка: Меркулова Агриппина Ивановна
Смерть
1787