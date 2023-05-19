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Меркулов Герасим Иванович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Казначеев Иван Павлович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Меркулов Степан Герасимович

Мать ребёнка: Меркулова Агриппина Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Меркулов Евдоким Герасимович

Мать ребёнка: Меркулова Агриппина Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Меркулов Нассон Герасимович

Мать ребёнка: Меркулова Агриппина Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1787
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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