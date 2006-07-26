Соколов Игорь Викторович
Место рождения
Дата рождения29.06.1961
Дата смерти26.07.2006
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1961
Бракосочетание
20.03.1984
Жена: Забаева Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
11.04.1984
Дочь: Харламова Ирина Игоревна
Мать ребёнка: Забаева Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
09.03.1998
Дочь: Сафронова Александра Игоревна
Мать ребёнка: Сафронова Снежана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сафронова Снежана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Екатерина Иоревна
Мать ребёнка: Сафронова Снежана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Виктория Игоревна
Мать ребёнка: Сафронова Снежана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Мария Игоревна
Мать ребёнка: Сафронова Снежана Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.2006