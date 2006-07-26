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Соколов Игорь Викторович

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

29.06.1961

Дата смерти

26.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1961

Отец: Соколов Виктор Георгиевич

Мать: Соколова Любовь Иустиновна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
20.03.1984

Жена: Забаева Ольга Михайловна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
11.04.1984

Дочь: Харламова Ирина Игоревна

Мать ребёнка: Забаева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
09.03.1998

Дочь: Сафронова Александра Игоревна

Мать ребёнка: Сафронова Снежана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Илья Игоревич

Мать ребёнка: Сафронова Снежана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Екатерина Иоревна

Мать ребёнка: Сафронова Снежана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Виктория Игоревна

Мать ребёнка: Сафронова Снежана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Мария Игоревна

Мать ребёнка: Сафронова Снежана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Снежана Сергеевна

Смерть
26.07.2006
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