Король (Романюк) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1902
Дата смерти01.01.1984
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1902
Отец: Романюк Кирилл
Мать: Романюк Юстиниана
Рождение ребёнка
28.01.1922
Дочь: Жигайло Ксения
Отец ребёнка: Король Никита
Рождение ребёнка
29.01.1937
Сын: Король Иван
Отец ребёнка: Король Никита
Рождение ребёнка
26.03.1944
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Король Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Король Андрей
Отец ребёнка: Король Никита
Смерть
01.01.1984
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Междуреченск, Россия