Король (Романюк) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Король (Романюк) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1902

Дата смерти

01.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1902

Отец: Романюк Кирилл

Мать: Романюк Юстиниана

Рождение ребёнка
28.01.1922

Дочь: Жигайло Ксения

Отец ребёнка: Король Никита

Снегуровка, Черкаська область
Рождение ребёнка
29.01.1937

Сын: Король Иван

Отец ребёнка: Король Никита

Снегуровка, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.03.1944

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Король Никита

Снегуровка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Король Андрей

Отец ребёнка: Король Никита

Снегуровка, Черкаська область
Смерть
01.01.1984
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Междуреченск, Россия
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