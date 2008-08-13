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Царев Виктор Иванович

Место рождения

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский

Дата рождения

10.04.1957

Дата смерти

13.08.2008

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1957

Отец: Царев Иван Сидорович

Мать: скрыто настройками приватности

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Смерть
13.08.2008
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Тульский
Причина смерти: болезнь
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