Царев Виктор Иванович
Место рожденияРоссия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Дата рождения10.04.1957
Дата смерти13.08.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1957
Отец: Царев Иван Сидорович
Мать: скрыто настройками приватности
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Смерть
13.08.2008
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Тульский
Причина смерти: болезнь