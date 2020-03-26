Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.2020

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

TT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.2020

Отец: Тузюк Илья Витальевич

Мать: Антонина

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