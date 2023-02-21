Hansen (Бондаренко) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hansen (Бондаренко) Евгения Александровна

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Место рождения

Образцово, Московская обл., Россия

Дата рождения

19.10.1937

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Муж

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1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1937

Отец: Бондаренко Александр Алексеевич

Мать: Букина Анна Моисеевна

Образцово, Московская обл., Россия
Михневс. р. Моск. обл.
Бракосочетание
19.10.1956

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
07.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
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Образование
?.06.1960
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Калининградский рфбный институт. Высшее. Инженер-экономист
Развод
31.07.1962

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
31.12.1983

Муж: Hansen Erik Agerskov

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Проспект Мира, 120 , кв. 282
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
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