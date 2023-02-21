Hansen (Бондаренко) Евгения Александровна
Место рожденияОбразцово, Московская обл., Россия
Дата рождения19.10.1937
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1937
Образцово, Московская обл., Россия
Михневс. р. Моск. обл.
Бракосочетание
19.10.1956
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
07.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
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Образование
?.06.1960
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Калининградский рфбный институт. Высшее. Инженер-экономист
Развод
31.07.1962
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
31.12.1983
Муж: Hansen Erik Agerskov
Место жительства
Неизвестно
Проспект Мира, 120 , кв. 282
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер