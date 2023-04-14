Китчка Язигитов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1716
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Офонка Китчин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1681
Сын: Килбай Китчин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байтуган Китчин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1716