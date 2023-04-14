Китчка Язигитов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китчка Язигитов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1716

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Офонка Китчин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1681

Сын: Килбай Китчин

Мать ребёнка: не указана

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байтуган Китчин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1716
Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
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