Голов Валентин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1977
Сын: Голов Виталий Валентинович
Мать ребёнка: Голова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
03.05.1983
Дочь: Сюкалова Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Голова Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно