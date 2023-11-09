Голов Валентин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голов Валентин Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1951

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1977

Сын: Голов Виталий Валентинович

Мать ребёнка: Голова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
03.05.1983

Дочь: Сюкалова Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Голова Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голова Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голова Елена Владимировна

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