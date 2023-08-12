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Комзиков Михаил Васильевич

Место рождения

Дубовка, Ардатовский район, Нижегородская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Комзиков Михаил

Мать: не указана

Дубовка, Ардатовский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Комзиков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Комзикова Анна Павловна

Дубовка, Ардатовский район, Нижегородская область
Смерть
1950
Дубовка, Ардатовский район, Нижегородская область
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