Комзиков Михаил Васильевич
Место рожденияДубовка, Ардатовский район, Нижегородская область
Дата рождения1880
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Комзиков Михаил
Мать: не указана
Дубовка, Ардатовский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1907
Сын: Комзиков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Комзикова Анна Павловна
Дубовка, Ардатовский район, Нижегородская область
Смерть
1950
Дубовка, Ардатовский район, Нижегородская область