Барашкова (Лещева) Римма Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барашкова (Лещева) Римма Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1936

Дата смерти

10.01.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барашков Игорь Иванович

г. Находка
Рождение ребёнка
29.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барашков Игорь Иванович

Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барашков Игорь Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
директор школы г. Гороховец
Место жительства
Неизвестно
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
10.01.1994
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
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