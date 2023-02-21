Барашкова (Лещева) Римма Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1936
Дата смерти10.01.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барашков Игорь Иванович
г. Находка
Рождение ребёнка
29.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барашков Игорь Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
директор школы г. Гороховец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.01.1994