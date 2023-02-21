Кононов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононов Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.?

Дочь: Сук Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Кононова Дарья

Рождение ребёнка
01.05.?

Дочь: Тайлашева Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Кононова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Дарья

Смерть
Неизвестно
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