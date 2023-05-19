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Фролов Виктор Абрамович

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Место рождения

Талдом, Талдомский, Московская область

Дата рождения

1942

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Фролов Абрам Константинович

Мать: Фролова Наталья Ивановна

Талдом, Талдомский, Московская область
Смерть
1970
Талдом, Талдомский, Московская область
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