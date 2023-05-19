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Фролов Виктор Абрамович
Фролов Виктор Абрамович
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Место рождения
Талдом
, Талдомский, Московская область
Дата рождения
1942
Дата смерти
1970
Пол
Мужской
Отец
Фролов Абрам Константинович
1914 г.р.
Мать
Фролова Наталья Ивановна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Фролов Абрам Константинович
Мать:
Фролова Наталья Ивановна
Талдом
, Талдомский, Московская область
Смерть
1970
Талдом
, Талдомский, Московская область
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