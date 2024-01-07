Рымарь Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рымарь Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рымарь Игнат Александрович

Мать ребёнка: Рымарь Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рымарь Нестер Александрович

Мать ребёнка: Рымарь Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рымарев Александр Александрович

Мать ребёнка: Рымарь Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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