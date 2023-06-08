Мишуткина Агрипина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1937
Дочь: Чистякова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Мишуткин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишуткина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Мишуткин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишуткина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Мишуткин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишуткин Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Мишуткин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишуткин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Мишуткин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишуткин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Мишуткин Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно