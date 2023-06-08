Мишуткина Агрипина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишуткина Агрипина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1937

Дочь: Чистякова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Мишуткин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишуткина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Мишуткин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишуткина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Мишуткин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишуткин Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Мишуткин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишуткин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Мишуткин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишуткин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Мишуткин Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно