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Бурдей Моисей Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Бурдей Моисей Евсеевич

Мать: Бурдей Дарья (Евдокия) Павловна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Бурдей Дмитрий Моисевич

Мать ребёнка: Бурдей Дарья Тарасовна

Перелюб, Чернігівська область
ДАЧО Ф.1011, оп.1, д. 23 РС Перелюбской волости 1816
Рождение ребёнка
1806

Сын: Бурдей Яков Моисеевич

Мать ребёнка: Бурдей Дарья Тарасовна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Бурдей Евтих

Мать ребёнка: Бурдей Дарья Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдей Дарья Тарасовна

ДАЧО Ф. 679, о. 1, д. 551 ИВ 1810 Перелюб
Смерть
1842
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