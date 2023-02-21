Бурдей Моисей Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Бурдей Дарья Тарасовна
Перелюб, Чернігівська область
ДАЧО Ф.1011, оп.1, д. 23 РС Перелюбской волости 1816
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Бурдей Дарья Тарасовна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Бурдей Евтих
Мать ребёнка: Бурдей Дарья Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурдей Дарья Тарасовна
ДАЧО Ф. 679, о. 1, д. 551 ИВ 1810 Перелюб
Смерть
1842