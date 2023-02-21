Пантюхов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 17.07.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.07.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.2004
Дочь: Пантюхова Софья Александровна
Мать ребёнка: Пантюхова Елена Евгеньевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Около 2004
Работа или профессия
Неизвестно