Пантюхов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантюхов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 17.07.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.07.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.2004

Дочь: Пантюхова Софья Александровна

Мать ребёнка: Пантюхова Елена Евгеньевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Около 2004

Жена: Пантюхова Елена Евгеньевна

Работа или профессия
Неизвестно
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