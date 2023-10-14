Сергеева Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1989
Дочь: Реброва Марина
Отец ребёнка: Сергеев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев ?
Отец ребёнка: Сергеев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Сергеев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Михаил