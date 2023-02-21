Трегубова Прасковья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова Прасковья Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Сын: Трегубов Ефим Петров

Отец ребёнка: Трегубов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трегубов Петр Петров

Отец ребёнка: Трегубов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Петр

Смерть
Неизвестно
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