Трегубова Прасковья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Сын: Трегубов Ефим Петров
Отец ребёнка: Трегубов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трегубов Петр Петров
Отец ребёнка: Трегубов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трегубов Петр
Смерть
Неизвестно