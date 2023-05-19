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Торвиев Никифор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Торвиев Ларион Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1826

Сын: Торвиев Козма Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Торвиев Григорий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Торвиев Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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