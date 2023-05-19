Торвиев Никифор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Торвиев Ларион Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Торвиев Козма Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Торвиев Григорий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно