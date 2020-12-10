Климов Владимир Викторович
Место рождения
Дата рождения01.02.1950
Дата смерти10.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1950
Отец: Климов Виктор Алексеевич
Мать: Климова Лидия Яковлевна
Бракосочетание
08.03.1975
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Изъяю, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Смерть
10.12.2020
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми