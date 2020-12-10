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Климов Владимир Викторович

Место рождения

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область

Дата рождения

01.02.1950

Дата смерти

10.12.2020

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1950

Отец: Климов Виктор Алексеевич

Мать: Климова Лидия Яковлевна

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Бракосочетание
08.03.1975

Жена: скрыто настройками приватности

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Изъяю, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Смерть
10.12.2020
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
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