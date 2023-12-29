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Байдин Авенир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1941

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1941

Отец: Байдин Иван

Мать: Байдина Клавдия

Смерть
1979
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