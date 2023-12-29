Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Байдин Авенир
Байдин Авенир
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.07.1941
Дата смерти
1979
Пол
Мужской
Отец
Байдин Иван
1911 г.р.
Мать
Байдина Клавдия
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1941
Отец:
Байдин Иван
Мать:
Байдина Клавдия
Смерть
1979
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия